di M.L.S.

«Sono stanca. Non tollero più questo rimpallo vergognoso. Non tollero più l’indifferenza di chi dovrebbe garantire il diritto alla salute. Non tollero più una sanità che ci lascia soli davanti a battaglie che già sono enormi da affrontare».

Queste le parole di Simona, la mamma di Rebecca Antonelli, la ragazza ternana che combatte da quasi 21 anni contro un tumore rarissimo e aggressivo. Uno sfogo forte, urlato, dopo l’ennesimo rinvio e spostamento verso altre città per effettuare un’analisi clinica. Simona spiega la vicenda in un post sui social.

«A Terni, da giugno, sto cercando di prenotare due esami fondamentali: una RM collo, testa e torace e un EEG dinamico 12-24h. Per la RM mi sento dire che ‘non si può fare a Terni’, nonostante serva uno storico per il suo caso delicatissimo. Per l’EEG mi hanno risposto che ‘a Terni e provincia non si fa’. La risposta è sempre la stessa: vada a Perugia, vada a Foligno, contatti questo o quell’altro centro. Ma perché? Perché un cittadino di Terni, che paga le tasse come tutti, non ha diritto ad esami che dovrebbero essere di routine? E non parliamo di esami secondari: questi sono indispensabili per l’intervento che Rebecca dovrà affrontare a New York. Fare questi accertamenti qui ci permetterebbe di risparmiare cifre enormi, ma soprattutto ci permetterebbe di non perdere tempo prezioso».

La rabbia è dunque forte per questa mamma che insieme al marito Graziano, da anni lotta per la salute della figlia. «Penso che vivere a Terni sia diventato ormai impossibile – aggiunge -. Sono profondamente schifata da una sanità che ormai sembra inesistente. Mia figlia ha affrontato dieci interventi chirurgici, abbiamo girato mezzo mondo pur di curarla, e nonostante tutto sappiamo che la lotta non è finita. Noi non ci fermeremo. Questa volta porteremo tutto a livello nazionale: qualcuno dovrà rispondere di questa situazione vergognosa perché – conclude – la vita di mia figlia, come quella di ogni cittadino, vale più delle scuse e dei muri di gomma che questa città ci mette davanti ogni volta».