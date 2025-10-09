Non sembrano essere finiti i problemi nel rapporto fra residenti di Papigno e zone limitrofe e Poste Italiane. Dopo l’intervento nei giorni scorsi dell’esponente del Pd Sandro Piccinini e la replica dell’azienda, sempre da Papigno vengono segnalati disagi legati in particolar modo al mancato recapito della posta. Situazione che, stando ad alcuni residenti, non è stata risolta e prosegue come prima.

«Sono mesi che siamo isolati e non riceviamo corrispondenza – spiega un cittadino -, anche le bollette non ci vengono recapitate. Poi ciascuno si informa e alla fine scopre che le fatture sono scadute e bisogna pure pagare la mora. Se vi sembra normale…». «Specie le persone anziane – osserva un residente – non utilizzano app o altro per pagare le bollette, ma si affidano ancora al vecchio ‘cartaceo’. Da qui un disagio che è anche sociale, e pure grave».

