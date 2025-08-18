Non bastava la chiusura della tratta Foligno-Terni – dal 6 agosto al 5 settembre – per lavori, comunque necessari. Quella di lunedì, caratterizzata anche dal ritorno al lavoro dopo il Ferragosto, è stata una giornata ‘campale’ per diversi pendolari umbri, di Foligno, Spoleto, Terni. Visto che il treno regionale veloce 34061 in partenza da Terni alle ore 7.30 e con arrivo previsto a Roma Termini alle 8.57, è stato soppresso.

Un inconveniente, si spera isolato e occasionale, che ha costretto quegli stessi pendolari a raggiungere Roma a bordo di bus sostitutivi. Bus su bus per chi, in questo periodo, da Foligno, Trevi e Spoleto deve raggiungere Terni. Il disagio è stato sottolineato sui gruppi Facebook dei pendolari ed anche dal Comitato umbro con una richiesta di chiarimenti a Trenitalia. Che ha tenuto a precisare – a riportarlo è il quotidiano ‘Il Messaggero Umbria’ – che i viaggiatori sono stati avvertiti in stazione della situazione venutasi a creare, tutti sono stati assistiti dal personale presente e che i bus sostitutivi erano tre, per un totale di circa 120 passeggeri da Terni e una decina da Narni-Amelia, con alcuni posti rimsti liberi e nessun pendolare costretto a stare ‘in piedi’. La speranza è che da martedì tutto torni alla – spesso precaria e sofferta – normalità e che il viaggio verso Roma, per ora da Terni in attesa della fine dei lavori, si possa fare in treno.