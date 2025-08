Incidente stradale nel pomeriggio di domenica lungo la strada statale 3 Flaminia, fra Nocera Scalo e Nocera Umbra, in provincia di Perugia. Due i veicoli coinvolti, per un totale di quattro persoe soccorse dai vigili del fuoco di Gaifana e dagli operatori del 118 intervenuti con due ambulanze, con successivo trasporto all’ospedale Usl2 di Foligno. Sul posto, per i rilievi e la gestione della viabilità, sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Gubbio.

