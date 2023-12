Non cade nel tranello del finto incidente: 73enne fa arrestare due truffatori

Una storia a lieto fine, quella di due anziani di Perugia che giovedì sono stati vittime di una tentata truffa. Poco dopo le 14 un uomo dall’accento campano ha chiamato al telefono di casa un 73enne, presentandosi come maresciallo dei carabinieri e dicendo che il figlio aveva causato un incidente stradale. «Per evitargli il carcere servono subito 4.800 euro e oggetti di valore». Il 73enne, inizialmente spiazzato, si è ricordato dei consigli delle forze dell’ordine sentiti in tv. E, con il telefono cellulare, ha chiamato i carabinieri: quelli veri. L’operatore della centrale operativa dell’Arma di Perugia ha avuto modo di ascoltare ‘in diretta’ il dialogo fra l’anziano e il presunto truffatore ed ha così inviato i colleghi della Sezione operativa a casa del 73enne. Quest’ultimo, intanto, ha fatto credere al soggetto di essere caduto nel tranello e quindi disponibile a consegnare soldi e preziosi per ‘salvare’ il figlio. Intanto a casa era arrivata anche la moglie dell’uomo e, insieme, hanno preparato una busta con dentro i beni di valore richiesti. Poco dopo alla porta si è presentato un giovane – poi rivelatosi un 19enne, complice dell’uomo che aveva chiamato al telefono di casa – per incassare il tutto. Ovviamente è stato fermato dai militari della Compagnia di Perugia nel momento in cui usciva dall’abitazione e anche l’altro truffatore – 57enne – è stato fermato mentre era a bordo di una piccola utilitaria noleggiata a Napoli, pronto a fuggire dalla scena. I due, entrambi campani e già noti alle forze dell’ordine, sono stati arrestati in flagrante e condotti in carcere a Perugia. Un ottimo ‘lavoro’ in piena sinergia, fra i cittadini che hanno saputo recepire i consigli e le forze dell’ordine – l’Arma in questo caso – pronta ad intervenire.

