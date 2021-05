Non risponde da due giorni: salvato da 118, polizia e 115 a Perugia

Doppio intervento di polizia di Stato, vigili del fuoco e 118, nel Perugino, per soccorrere altrettante persone in difficoltà. Il primo dei due ha visto impegnati gli agenti della squadra Volante, diretti dal commissario Monica Corneli, presso un’abitazione a Perugia, dopo che un medico aveva riferito al 113 che un proprio paziente da due giorni non rispondeva al telefono. Con l’ausilio dei vigili del fuoco, i poliziotti sono entrati in casa ed hanno trovato un 52enne italiano che, riverso a terra e semincosciente, aveva gravi difficoltà respiratorie. Subito soccorso dal 118, è stato condotto in ospedale per le cure del caso, decisive per salvargli la vita.

Caduta in giardino

Il secondo intervento è avvenuto nel Corcianese dove una 76enne olandese aveva chiesto aiuto dopo essere caduta nel giardino di casa. Giunti sul posto, gli agenti della Volante della questura di Perugia l’hanno aiutata a rialzarsi, accompagnandola in casa e tranquillizzandola. Una volta accertate le condizioni di salute discrete, non si è reso necessario – per volontà dell’anziana – il trasporto in ospedale.