Non si ferma all’alt, va in fuga, provoca due incidenti e si ribalta

Non si è fermato all’alt, ha provato ad andare in fuga e poi si è ribaltato. Nel mentre ha provocato due incidenti coinvolgendo altri veicoli. Protagonista della vicenda un 43enne italiano nella giornata di giovedì: due gli equipaggi della polizia di Stato intervenuti. Sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco, la polizia Stradale di Perugia, la polizia Locale di Corciano e gli operatori sanitari del 118 per le cure del caso: si sono registrati anche altri feriti, fortunatamente in modo non grave. Il 43enne è stato denunciato all’autorità giudiziaria e sono tuttora in corso le attività di accertamento su quanto accaduto.

