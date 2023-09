Imelda ‘maestra’ per un giorno a 90 anni. «Fortissima emozione. Ragazzi, studiate»

Non solo la Maturità. Altro sogno realizzato per nonna Imelda, la 90enne di Città di Castello diplomatasi di recente: dietro la cattedra della scuola primaria di Userna ha augurato buon anno scolastico a tutti gli studenti. «Studiate ragazzi, la scuola dopo la famiglia è la cosa più importante della vita», il messaggio lanciato.

IL SOGNO DI IMELDA: DIPLOMATA

L’invito

Era stato il sindaco Luca Secondi ad invitare la donna a presiedere simbolicamente in classe per l’avvio del nuovo anno scolastico: «Un’emozione fortissima, forse ancora maggiore di quella che ho provato due mesi fa quando ho sostenuto l’esame di maturità fino al diploma. Essere qui in classe con tutti questi bellissimi bambini e bambine con i loro insegnanti, il direttore didattico, il personale della scuola, il sindaco e l’assessore è un altro sogno che si avvera, momenti unici che per tutta la mia esistenza ho immaginato di poter vivere: oggi ci sono riuscita. Mi raccomando – le sue parole -, studiate, leggete e seguite sempre con attenzione le lezioni, le vostre maestre, la scuola dopo la famiglia è la cosa più importante della vita, da qui uscirete, donne e uomini più forti, capaci di affrontare il futuro. W la scuola, buon anno scolastico a tutti voi e alle vostre famiglie».