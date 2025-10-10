di Fra.Tor.

Domenica 12 ottobre il teatro comunale di Ferentillo ospiterà l’assemblea pubblica ‘Salviamo la Valnerina dalla speculazione energetica e industriale’, un incontro aperto alla cittadinanza per discutere delle trasformazioni in corso e delle prospettive legate ai progetti energetici previsti nell’area. L’iniziativa, promossa dal comitato ‘Noi amiamo Ferentillo’, nasce, come spiega Andrea Rosati, dalla volontà di informare i cittadini «su un tentativo di cambiamento radicale della situazione ambientale e paesaggistica in Valnerina e nella Valserra. Chiunque venga da fuori trova un posto splendido, frutto del lavoro di generazioni che ci hanno lasciato un patrimonio naturale, culturale e turistico straordinario. Ora però, con un colpo di mano, si rischia di trasformare tutto questo in una zona industriale».

Al centro delle preoccupazioni ci sono i progetti per la realizzazione di una cabina primaria elettrica e l’installazione di 16 pale eoliche sui crinali tra la Valnerina e Spoleto. «Non si tratta di piccole pale – sottolinea Rosati – ma di strutture alte oltre 200 metri, come un palazzo di 70 piani, visibili da Spoleto e dalla valle Umbra. Si stanno alterando paesaggi che oggi rappresentano un’eccellenza ambientale e turistica». Secondo il comitato, l’impatto dei nuovi impianti non riguarderebbe solo l’aspetto visivo, ma avrebbe ripercussioni economiche, turistiche e sociali: «Una volta compromesso il paesaggio sarà difficile tornare indietro. Verrà meno l’attrattività del territorio e si aprirà la strada ad altre forme di speculazione».

Durante l’assemblea interverranno esperti, studiosi e rappresentanti del mondo ambientalista e agricolo. Tra i relatori: il comitato ‘Noi amiamo Ferentillo’ con l’aggiornamento sul ricorso al Tar contro la cabina primaria e gli impianti eolici; Monica Tommasi, presidente di ‘Amici della Terra’, che parlerà di governo del territorio e impianti rinnovabili; Jacopo Angelini, ornitologo e storico dell’ambiente appenninico, con un intervento sulla tutela dei grandi rapaci; Romano Cordella, storico e presidente onorario di Italia Nostra Valnerina, sul rapporto tra transizione energetica e patrimonio paesaggistico; Sandro Ciani, coordinatore delle associazioni agrarie umbre, sugli usi civici come presidio del territorio; Lucia Minunno, della Coalizione Tess (Transizione energetica senza speculazione), che proporrà un modello di piano energetico a zero consumo di suolo; Jacopo Paffarini, ricercatore dell’Università di Perugia, che illustrerà i processi di democrazia partecipativa nella transizione energetica.

