Non vuole pagare il conto dell’albergo e ha pure un telefono rubato: c’è la denuncia

L’intervento della polizia di Stato – squadra Volante di Perugia – è scattato presso una struttura alberghiera di Corciano dove il personale addetto alla reception si è trovato in difficoltà con un cliente. Oltre ad esibire in fase di check-in il documento di identità di un’altra persona, che in quel momento alloggiava all’estero, il cliente – italiano di 36 anni con precedenti per insolvenza fraudolenta, truffa, minaccia, lesioni personali, furto, atti persecutori e detenzione di cocaina per uso personale – è risultato in possesso di due smartphone, uno dei quali di proprietà di un’altra persona. Quest’ultima, contattata dalla polizia, ha spiegato di aver subito il furto del proprio telefono nella notte precedente. E non solo: il 36enne ha anche dichiarato di non voler pagare il conto dell’albergo, non avendo soldi nè carte di pagamento. Alla fine l’uomo è stato denunciato per insolvenza fraudolenta e ricettazione.

