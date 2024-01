Norcia, centauro perde la vita sulla ‘Tre Valli Umbre’

Grave incidente stradale nella tarda mattinata di domenica lungo la ‘Tre Valli Umbre’, nel territorio comunale di Norcia. Per cause in via di accertamento si sono scontrati una moto ed un’auto: purtroppo ha perso la vita il centauro e la strada – in direzione Acquasparta, come spiega Anas – è stata temporaneamente chiusa per consentire tutti gli accertamenti da parte delle forze dell’ordine. Sul posto anche il personale della società del gruppo FS Italiane e gli operatori sanitari del 118.

Seguono aggiornamenti