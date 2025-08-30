‘Nove mesi di Roma’ è l’ultimo libro di racconti brevi dello scrittore e storico ferentillese Carlo Favetti. Un volume che potrebbe essere titolato ‘Diario di un giovane carabiniere’, visto che l’autore all’epoca aveva soltanto 18 anni. Il volume, che vede la partecipazione di giornalisti, critici d’arte e letterari, verrà presentato a Ferentillo il prossimo mese di settembre.

«Un viaggio appassionante il nuovo libro di Carlo Favetti – scrive Elvira Pensa dell’associazione Amici dell’Umbria-Premio San Valentino -. Un viaggio di conoscenza. Di luoghi: piazze, strade, affacci panoramici. Di atmosfere: ristoranti, caffè, mercatini. Di cultura: mostre, spettacoli, feste. Di persone: colleghi, parenti, incontri occasionali o abituali. Di sé: carattere, amori, delusioni. La narrazione è sciolta, coinvolgente. Leggiamo ogni avventura con interesse, senza fermarci, perché ci ritroviamo immersi in tanti eventi di cui bisogna presto sapere l’evolversi, l’epilogo. La quotidianità è arricchita di informazioni storico architettoniche, delle nuove scoperte che egli fa nella città, cornice suggestiva ed incantevole. Con molta abilità, Carlo rende gli effetti scenografici vivi e dinamici. Ci permette di vedere le luci tremolanti delle stelle, di sentire i brusii della gente, gli odori e persino i sapori tipici romani. Ci fa sentire la brezza fresca primaverile oppure ci toglie il fiato dal caldo. Ci contagia pure della sua innata curiosità. Nelle varie situazioni, abbiamo visto Carlo stupirsi di comportamenti insoliti, ma mai lasciarsi andare all’istinto; le sue reazioni sono sempre misurate e ragionate. Nell’instabile mondo adolescenziale, tra l’impulsività e la ponderazione, ha preferito fare scelte dettate della maturità. Con questa capacità di essere equilibrato e accorto, si forma la nuova personalità di Carlo, che supera anche qualche brutta avventura con dignità, non scontata data la sua giovinezza. Emerge, tuttavia, la costante presa d’atto del tempo che scorre e che lo farà tornare indietro nel tempo e nello spazio, quasi non ci fosse una possibilità o un domani, ‘dopo Roma’. Si sente quasi limitato, se non intrappolato, a dover tornare all’origine con tutto (o quasi) già scritto, già preordinato. Abbiamo trascorso, così, nove mesi insieme a Carlo. Nove mesi, come una nuova rinascita. Carlo è uscito dal bozzolo della sua terra natìa, che lo aveva protetto e fatto crescere con affetto ed attenzioni ed è rinato a Roma, con nuove consapevolezze e sicurezze. Questi mesi lo hanno plasmato perché si sono susseguiti eventi ed incontri a volte positivi a volte negativi, che tuttavia non gli hanno mai fatto perdere la fiducia in sé stesso, né la sua bontà d’animo ha mai vacillato».