Novellino cambia idea. Grifo a Cascia senza guida

Eventuali aggiornamenti in giornata

Il Perugia Calcio, che non a caso non ha ancora comunicato l’esonero di Oddo, rischia di andare a Cascia senza un allenatore. Anzi, la cosa è quasi certa, considerando i protocolli Covid che allungherebbero i tempi, come già successo con Oddo. Il tecnico pescarese è ancora in Abruzzo. E a questo punto non è nemmeno escluso che alla fine si decida di proseguire con lui, nonostante viva da separato in casa con la società (nel corso della prima esperienza ebbe un battibecco a distanza con Goretti, in questa seconda lo ha avuto con Santopadre), visto che Cosmi non è stato preso im considerazione (ma vista la recente rottura con la squadra un suo ritorno avrebbe del clamoroso) e gli altri hanno rifiutato. Ma con quale stato d’animo si presenterebbe in ritiro dopo un weekend da ‘disoccupato in pectore’?

Ore intense per Monzon

Contattato più di una volta sia direttamente sia per interposta persona, Walter Novellino era intenzionato ad accettare. Anzi, aveva dato una esplicita disponibilità di massima? ribadita anche in diretta tv venerdì sera, quando (prima della partita di Venezia) era stato in collegamento telefonico con ‘La B in Piazzetta’, su UmbriaTv.

Unica richiesta (più che legittima) fatta al presidente: la possibilità di ‘vivere il sogno’ anche nella prossima stagione, con prolungamento del contratto automatico almeno per un anno in caso di salvezza; richiesta ribadita anche al telefono con la società sabato sera. Le parti erano rimaste che si sarebbero risentite a breve. Ma il telefono è rimasto muto.

Poi, leggendo i giornali, dal suo ritiro sull’Adriatico, domenica mattina il tecnico perugino d’adozione, che vive a un tiro di schioppo dal ‘Curi’, ha scoperto di non essere l’unica opzione sul tavolo. Allora, da uomo sanguigno qual è, si è stizzito. E quando, dopo il definitivo rifiuto di Colantuono (e, pare, anche di Delio Rossi), lo hanno ricontattato, a quel punto, ha ritirato la sua disponibilità.

Ora, dopo una ulteriore notte di riflessione, Novellino ha ribadito il suo no.