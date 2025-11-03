Novità in casa Angelantoni Test Technologies di Massa Martana. Dal 31 dicembre 2025 scatta la riorganizzazione societaria con fusione per incorporazione con la Aerre Service srl.

La società spiega che l’operazione «rappresenta un passo strategico nel percorso di crescita e sviluppo della divisione service del Gruppo Att. Passo volto a migliorare l’efficienza operativa, l’integrazione dei processi e l’uniformità dei servizi offerti su tutto il territorio nazionale e internazionale». Ad esporsi è Francesco Fallani, service manager di Att: «Questa integrazione ci permetterà di unire la solidità e le risorse con la flessibilità e la vicinanza al cliente di Aerre Service. Insieme potremo offrire un servizio ancora più rapido, integrato e innovativo, a beneficio dei nostri clienti e dei nostri collaboratori».

Tutte le attività, le comunicazioni, i contratti ed i rapporti commerciali in «essere con Aerre Service srl saranno gestiti da Angelantoni Test Technologies srl che, tra l’altro, subentrerà a titolo universale in ogni rapporto giuridico già di Aerre, assicurando la piena continuità operativa. Il personale, le competenze tecniche e la sede operativa di Pioltello (oggi Aerre) entreranno a far parte della divisione service di Att, garantendo la prosecuzione delle attività con gli stessi referenti e con il consueto impegno per la qualità e l’efficienza del servizio».