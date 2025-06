È pronta la ‘pattuglia’ umbra che dal 27 al 29 giugno prossimi parteciperà al Trofeo delle Regioni di nuoto ‘Esordienti A’ a Scanzano Jonico (Matera). Di seguito le convocazioni diramate dal comitato regionale umbro della Federazione Italiana Nuoto. Per il settore femminile: Anna Battistoni, Greta Friggi, Linda Leonardi (Tonic Nuoto Terni, Giorgia Lepri (TVN Gubbio), Giorgia Suadoni (Spoleto Nuoto). Per il settore maschile: Cesare Boncio (Tonic Nuoto Terni), Alessandro Ciliani (Ternana Nuoto), Michael Ferracci, Marco Rossini (Rari Nantes Perugia), Riccardo Lotti (Centro Nuoto Bastia). Ad accompagnarli ci saranno i tecnici federali Federico M. Armini (Tonic Nuoto Terni) e Marilena Frascarelli (Spoleto Nuoto). A tutti loro, un grande in bocca al lupo e il sostegno di tutto il movimento natatorio regionale.