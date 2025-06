Trionfo per la Tonic Nuoto Terni ai campionatiu regionali per la categoria Esordienti A che si sono disputati tra il 10 e il 12 giugno alle Piscine dello Stadio, a Terni. Il team di via del Centenario si è aggiudicato il titolo per il secondo anno consecutivo con un punteggio di 550,5. Al secondo posto la compagine perugina della Libertas Rari Nantes con 160,5 punti e sul gradino più basso del podio lo Spoleto Nuoto con 115 punti.

Grande soddisfazione in casa ‘orange’ per le ottime prestazioni sia del settore femminile che di quello maschile che ha portato anche alla vittoria di tutte le staffette disputate (4×100 stile libero e 4×100 mista). «Si sta per concludere una stagione lunga, estenuante – è il commento dalla Tonic Nuoto – ma ricchissima di successi per la società, che fanno ben sperare per il prossimo anno natatorio e che danno forte energia a tutto il club».