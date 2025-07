Emozioni, medaglie e crescita personale. È il bilancio con cui Lucrezia Boncio, giovane atleta della sezione nuoto del Clt Terni, torna dal 18esimo Festival olimpico estivo della gioventù europea, appena concluso a Skopje. Una manifestazione di altissimo livello, promossa dal Comitato olimpico europeo con il patrocinio del Cio, che ogni due anni riunisce i migliori talenti sportivi tra i 14 e i 18 anni.

Tra le più giovani della spedizione azzurra di nuoto, Lucrezia ha saputo distinguersi non solo per i risultati, ma anche per l’atteggiamento maturo e determinato mostrato in vasca. Allenata da Lorenzo Consoli, con il supporto dello staff tecnico Clt composto da Massimo Pascucci (responsabile di sezione), Enrico Polito e Giorgio Pansolini, l’atleta ternana ha gareggiato in due prove individuali (100 e 200 farfalla) e in due staffette.

Ed è proprio nelle staffette che è arrivato il grande exploit: medaglia d’oro nella 4×100 mista, vinta al fotofinish contro l’Inghilterra con un distacco di appena 2 centesimi di secondo, al termine di un’entusiasmante rimonta sulla Spagna, e medaglia d’argento nella 4×100 mista femminile, grazie anche a una straordinaria frazione a farfalla nuotata in 1.01.91. In quest’ultima gara, insieme alle compagne Barozzi, Punturieri e Mao, l’Italia si è piazzata seconda, alle spalle dell’Ungheria e davanti alla Polonia.

A livello individuale, Lucrezia ha centrato la finale dei 100 farfalla, chiudendo al settimo posto e confermandosi tra le migliori specialiste a livello europeo. La spedizione azzurra ha chiuso in trionfo, con 17 medaglie complessive (8 ori, 6 argenti, 3 bronzi) e il primo posto assoluto nel medagliere. Un successo al quale Lucrezia ha contribuito in modo decisivo, con il suo talento e una determinazione fuori dal comune.

Grande l’orgoglio in casa CLT. Il tecnico Lorenzo Consoli, che l’ha seguita per tutta la stagione, sottolinea: «Lucrezia è stata concentrata e determinata, nonostante le difficoltà legate alla gestione della forma fisica dopo la Coppa Comen di giugno. Questo Eyof è stato impegnativo anche emotivamente, ma lei ha reagito con maturità: è un segnale importante di crescita personale e sportiva».

Anche Lucrezia, 15 anni, studentessa del liceo scientifico Galilei di Terni e appassionata di farfalla e dorso, racconta con emozione la sua esperienza: «Avevo sperato che dopo la Comen potessero esserci altre occasioni con la nazionale, ma non mi aspettavo così presto. Ripartire dopo un mese mi ha fatto sentire di nuovo parte di qualcosa di grande. È stato molto più faticoso, tra batterie, semifinali, finali, il caldo torrido di Skopje e la tensione, ma i compagni hanno reso tutto speciale. Quei dieci giorni, che sembravano lunghissimi, sono volati via lasciando un ricordo bellissimo. Mi sento cresciuta come persona e come atleta. Ho anche imparato ad affrontare con più sicurezza l’ansia pre-gara: una lezione preziosa, che porterò con me già ai prossimi campionati italiani della prossima settimana».

