L’assessore regionale all’ambiente Thomas De Luca lunedì mattina ha effettuato un sopralluogo allo stabilimento Ast Arvedi di Terni, accompagnato dai vertici aziendali, per verificare l’avanzamento dei lavori legati all’Accordo di programma in materia ambientale e di sostenibilità della produzione industriale. L’attenzione si è concentrata in particolare sulla realizzazione della nuova rampa scorie, infrastruttura considerata strategica per affrontare le annose problematiche delle polveri di Prisciano e per contenere le emissioni diffuse.

«Si tratta del primo vero passo verso la risoluzione delle polveri di Prisciano», ha detto De Luca. «Dopo oltre dieci anni il cantiere ha finalmente preso avvio. L’intervento permetterà di trattare interamente al chiuso le scorie, abbattendo le emissioni diffuse oggi non captate». L’autorizzazione alla realizzazione della rampa era stata concessa dalla Regione lo scorso 14 luglio, al termine di un percorso lungo e complesso. Secondo gli obiettivi, l’opera entrerà in funzione entro la primavera del 2026.

«Abbiamo voluto verificare in loco il rispetto del cronoprogramma», ha aggiunto l’assessore. «Si tratta di un progetto strategico anche per il recupero progressivo delle scorie e la riduzione significativa del loro conferimento in discarica. Non abbiamo mai mollato su questo obiettivo e continueremo a vigilare». De Luca ha inoltre ribadito l’impegno della giunta regionale nel monitoraggio costante dell’attuazione dell’Accordo di programma: «La tutela della salute pubblica e la salvaguardia ambientale sono al centro del percorso di ambientalizzazione, che ha visto l’impegno senza precedenti della Regione anche attraverso la soluzione energetica legata alle concessioni delle grandi derivazioni idroelettriche».

