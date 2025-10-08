Con la delibera di Giunta n. 302 del 26 settembre, il Comune di Terni ha approvato una modifica al Regolamento di polizia urbana che introduce l’obbligo per i rider di dotarsi di un tesserino identificativo comunale per poter effettuare consegne a domicilio. Una misura che ha subito suscitato la protesta del sindacato Nidil Cgil di Terni, che rappresenta i lavoratori autonomi e atipici.

«Si tratta di un provvedimento iniquo e punitivo», evidenzia il segretario generale di Nidil Cgil Terni, Barbara Silvestrini. «Dietro l’apparente intento di garantire sicurezza e legalità, si scarica sui lavoratori autonomi più poveri la responsabilità di un sistema in cui le piattaforme continuano a eludere obblighi contrattuali, previdenziali e di sicurezza. Invece di intervenire sulle aziende del food delivery, si colpiscono i singoli rider, imponendo loro nuovi costi e adempimenti burocratici».

Silvestrini definisce il tesserino «una nuova gabella sui lavoratori poveri che rischia di aggravare ulteriormente la condizione di chi già vive in una situazione di precarietà estrema. Mentre l’Unione Europea, con la direttiva 2024/2831, si muove per riconoscere diritti e tutele ai lavoratori delle piattaforme, Terni introduce un regolamento che va nella direzione opposta, burocratizzando il lavoro e criminalizzando la povertà, invece di intervenire sui modelli di business elusivi delle piattaforme».

Alla luce di ciò, Nidil Cgil chiede al Comune di Terni di «ritirare o sospendere l’attuazione della delibera e di aprire un tavolo di confronto con le organizzazioni sindacali». Le proposte principali sono: «Garantire la sicurezza alimentare e la tracciabilità attraverso il controllo sulle piattaforme, non sui lavoratori; promuovere l’applicazione del decreto legislativo 81/2008 in materia di salute e sicurezza; favorire il riconoscimento dei rider come lavoratori etero-organizzati, con diritti e tutele da subordinati; creare uno spazio condiviso in centro città dove i rider possano sostare, ristorarsi, usare servizi igienici, riparare i propri mezzi e ricevere assistenza sindacale».

«La legalità non si costruisce con nuove tasse sui lavoratori poveri – conclude Silvestrini – ma con regole chiare per chi trae profitto dal loro lavoro. Serve una politica che guardi alle cause dello sfruttamento digitale, non ai suoi effetti».

