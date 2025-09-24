di Maria Luce Schillaci

«Il nuovo ospedale di Terni, centrale rispetto a Narni-Amelia, si farà presto. La location migliore è Colle Obito, la Regione ora sta lavorando su un progetto in sinergia con il Comune quando poco tempo fa non lo aveva nemmeno messo in agenda. Ci sono troppe pressioni, le ho constatate personalmente, un sistema ‘mafiosetto’ che permea la politica locale. Io però, come sindaco, sono la massima istituzione della città, responsabile e massima autorità della sanità cittadina, e vado avanti. Presto la prima pietra del nuovo Santa Maria».

Stefano Bandecchi, sindaco e presidente della Provincia di Terni, ha convocato una conferenza stampa in fretta e furia due giorni dopo il secondo confronto con la presidente della Regione Umbria Stefania Proietti sul tema nuovo ospedale di Terni. «L’ospedale si farà» dice sicuro Bandecchi, che rimarca come i tecnici regionali ci stiano già lavorando. «Come Comune abbiamo un progetto, la Regione sta lavorando con i propri tecnici, sul tavolo sono arrivati sei progetti di cui tre scartati, quelli che restano sono stati analizzati e l’unico che resta valido è la location di Colle Obito. Dopo che sono stati spesi 70 milioni per il restyling del ‘Santa Maria’ mi sembra assurdo cercare altre posizioni. Colle Obito è la migliore soluzione».

Dito puntato conto i politici locali: «Destra e sinistra si sono scatenati con polemiche assurde – tuona – dopo l’incontro tra me e la Proietti. Sono basito e allibito, la sanità deve essere utile per tutti e Terni deve essere centrale rispetto al nosocomio di Narni-Amelia, secondario. Ora arrivo io e riesco a mettere insieme in una sola stanza i massimi esponenti della sanità. E’ stato stabilito che i lavori per i due ospedali andranno avanti in contemporanea, la Proietti ha mantenuto la parola e la malafede è dei politici ternani: c’è una strana ossessione verso l’ospedale di Narni e Amelia».

Il sindaco denuncia poi pressioni: «Ricevo ogni giorno centinaia di telefonate per darmi consigli su come e cosa devo fare per gli ospedali, pressioni inaccettabili, a me e anche alla mia giunta. Un sistema ‘mafioso’ e di clientelismo che rinnego, non devo fare favori a nessuno, il prossimo che mi vuole dare consigli finisce in galera: basta pressioni, la Procura dovrebbe stare attenta a questi metodi invece che perdere tempo con me». Cose che non vanno, come dieci ascensori del ‘Santa Maria’ senza omologazione: «Ora avranno i libretti, ma se succedeva qualcosa?». Situazioni «trane», dice Bandecchi: «Che interessi ci sono? Terreni? Si calmasse la politica brutta. A breve io e la presidente Proietti andremo a cercare i soldi al Governo e questo perché Terni e Narni-Amelia marceranno in contemporanea, con il secondo a supporto all’ospedale di Terni.

Secondo il primo cittadino «centrodestra e sinistra restano sbigottiti perché si è raggiunto un accordo che hanno definito ‘carbonaro’, io – tuona Bandecchi – sono il sindaco e mi muovo da sindaco. Non posso comprendere come la politica non sia d’accordo, noto – sottolinea ancora – un atteggiamento clientelare tra destra e sinistra che forse, devo pensare, hanno qualcosa da spartirsi. La Proietti a Cardeto aveva detto che l’ospedale di Terni non era nei programmi. Ora è prioritario e si va avanti». E ancora sulla location: «Ho messo a disposizione anche l’area dell’aviosuperficie che non rende ed è in perdita perché non voglio espropriare i terreni altrui, in ballo ci sono terreni da espropriare in zone non adeguate per un ospedale. Colle Obito, dunque, luogo unico, dignitoso e tutelato».

Poi il discorso va a finire su stadio-clinica e Ternana. «Stadio clinica? Si va avanti: 40 letti più altri 80. Il progetto l’ho dato a imprenditori che si occupano di sanità, la famiglia Rizzo che ha acquisito la Ternana Calcio, l’hanno presa sapendo che devono costruire lo stadio. La Ternana Calcio giocherà sempre lì anche se cambia società, lo stadio è un bene del Comune no delle società. La società ora è in mani giuste». Finale sull’attualità rossoverde: «Partita brutta quella di martedì. Consiglio ai dirigenti della Ternana di iniziare a pensare (come allenatore, ndR) a Marino Defendi, che è un ottimo allenatore e ha anche il tesserino».

VIDEO – NUOVO OSPEDALE DI TERNI: PARLA BANDECCHI