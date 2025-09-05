«Grazie all’intervento di NTS Sport il campo in erba sintetica di ultima generazione è ora pronto per accogliere la preparazione estiva della prima squadra e del settore giovanile del Terni Football Club, in vista della stagione sportiva 2025/2026». È l’annuncio del presidente e patron Antonio Cardona.

«Siamo davvero orgogliosi – aggiunge Cardona – di presentare questo campo rinnovato, che rappresenta un investimento concreto nel presente e nel futuro sportivo della città. Un impianto moderno, sicuro e funzionale che sarà a disposizione della prima squadra e dei nostri giovani. Ringrazio NTS Sport per la professionalità dimostrata e per aver consegnato il campo in netto anticipo rispetto alle scadenze».

Dario Delcarro, direttore tecnico operativo di NTS Sport, fa sapere che «è stato un piacere collaborare con una realtà ambiziosa come il Terni Football Club. Il nostro obiettivo è sempre quello di offrire superfici di gioco performanti e sostenibili. In questo caso, abbiamo consegnato un campo moderno, pensato per durare e valorizzare il lavoro sportivo del club».