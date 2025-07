Riceviamo e pubblichiamo una nota di Paolo Scaramuccia, segretario territoriale del NurSind Terni

Ancora una volta ci troviamo di fronte a un silenzio assordante. La direzione aziendale della

ASL Umbria 2 e il dirigente delle professioni sanitarie (Sitro) si sono resi protagonisti di una grave e inaccettabile condotta: non hanno risposto per ben due volte a una formale richiesta proveniente da un dirigente sindacale del NurSind, organizzazione regolarmente rappresentativa e riconosciuta. Non basta.

La stessa direzione ha ignorato anche una successiva richiesta da parte del legale incaricato dal sindacato. Ma ciò che rende questa vicenda ancor più vergognosa è che la direzione non ha mai dato risposta neppure alla dipendente coinvolta, un’infermiera in servizio presso il presidio ospedaliero di Orvieto, che da settembre 2024 attende un riscontro a una legittima richiesta di trasferimento ai sensi della Legge 104/92.

Non rispondere a un sindacato è grave. Non rispondere a un legale è gravissimo. Ma non rispondere alla propria dipendente, che ogni giorno con competenza, professionalità e senso del dovere presta servizio a favore dell’utenza, è una mancanza di rispetto istituzionale e personale che non può essere tollerata.

Abbiamo ritenuto doveroso investire della questione l’Ispettorato del Lavoro. Ebbene, sono trascorsi oltre 30 giorni dalla segnalazione formale, e – incredibile ma vero – la direzione non ha risposto neppure all’Ispettorato del Lavoro. Un atteggiamento che rasenta il disprezzo istituzionale e che dimostra come, in questa ASL, la trasparenza, il confronto e il rispetto delle norme siano concetti completamente ignorati.

Questo non è un caso isolato, ma l’ennesimo episodio che denuncia un clima gestionale chiuso, autoritario e indifferente alle esigenze dei professionisti sanitari. Un sistema che schiaccia i diritti dei lavoratori, ignora le regole e calpesta il valore umano di chi ogni giorno regge sulle proprie spalle l’intero sistema sanitario. Siamo dinanzi a una direzione che non comunica, non risponde, non rispetta. Una direzione che preferisce chiudersi nel silenzio, trasformando l’inerzia in sistema?

Il personale sanitario non può essere trattato come prigioniero di una burocrazia arrogante e cieca, che nega persino il diritto alla parola e alla dignità. Questo muro di gomma non può più reggere. Pretendiamo risposte. Pretendiamo rispetto. E se necessario, continueremo a batterci con ogni mezzo legittimo affinché a nessun infermiere, a nessun lavoratore della sanità, venga mai più negata voce, attenzione e giustizia.