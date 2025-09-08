Una lettera alla presidente della Regione Umbria – e assessore alla sanità – Stefania Proietti e, per conoscenza, al Rettore dell’università degli Studi di Perugia e alla direzione dell’azienda ospedaliera ‘Santa Maria’ di Terni. È quella inviata dal sindacato del comparto infermieristico Nursing Up per sostenere la conferma dell’attuale direttore generale del ‘Santa Maria’, Andrea Casciari, e che riportiamo di seguito.

di Anisoara Feraru

Segretaria provinciale di Terni del sindacato Nursing Up

La scrivente organizzazione sindacale Nursing Up, in rappresentanza delle professioni sanitarie, desidera esprimere il proprio totale sostegno alla conferma dell’incarico del dottor Andrea Casciari come direttore generale dell’azienda ospedaliera di Terni. La nostra presa di posizione, solitamente focalizzata sulle specifiche tematiche contrattuali e professionali, si rende necessaria in questo momento storico, poiché riteniamo che la stabilità dirigenziale sia un prerequisito fondamentale per la buona salute della nostra azienda e del nostro sistema sanitario.

La direzione Casciari ha inoltre mostrato un forte impegno nel contrastare la carenza di personale, con l’assunzione di medici, infermieri, ostetriche, operatori socio sanitari ed altro personale. Parallelamente, è stata portata a termine una complessa trattativa sindacale per l’applicazione contrattuale, a dimostrazione di un dialogo costruttivo e rispettoso delle parti sociali.

La gestione del dottor Casciari si è contraddistinta per un’importante riorganizzazione e valorizzazione non solo delle professioni sanitarie, ma anche del personale amministrativo, finalmente messo al centro delle strategie aziendali. In particolare, evidenziamo:

miglioramento delle condizioni di lavoro: Grazie a un dialogo aperto e costruttivo con le parti sociali, è stato possibile definire un riassetto organizzativo che favorisce il personale infermieristico, tecnico, ostetrico, riabilitativo e amministrativo, garantendo un’adeguata dotazione organica e una più efficace gestione dei servizi.

Riconoscimento delle competenze: La revisione degli incarichi professionali ha permesso di valorizzare le nostre specializzazioni e la nostra alta professionalità, elementi cruciali per il buon funzionamento di un Dea di secondo livello.

Risultati tangibili: L’azienda ospedaliera di Terni ha raggiunto posizioni di eccellenza a livello nazionale, un traguardo che attesta l’efficacia della guida attuale e la professionalità di tutti i lavoratori.

A conferma del successo della gestione Casciari nel suo primo mandato, si sottolinea il riconoscimento oggettivo de Il Sole 24 Ore Sanità , che ha classificato l’ospedale di Terni tra le prime otto aziende ospedaliere d’Italia per la qualità dei servizi erogati. Con il secondo mandato, il dottor Casciari ha risollevato l’azienda dopo la crisi del Covid, portando a compimento anche la riorganizzazione.

L’azienda ospedaliera ‘Santa Maria’ di Terni si posiziona al secondo posto a livello nazionale per i dati relativi all’efficienza, un risultato eccezionale che conferma la bontà della sua gestione. Lo straordinario traguardo emerge dai dati del Consorzio MeS relativi agli indicatori sanitari 2023, elaborati dall’autorevole Istituto Sant’Anna di Pisa, che rappresenta un punto di riferimento assoluto per la misurazione dei livelli di efficienza delle aziende sanitarie.

Questo successo è il frutto del costante lavoro di efficientamento portato avanti dall’attuale direzione aziendale, sotto la guida del dottor Andrea Casciari. Sin dal suo insediamento, l’obiettivo principale è stato quello di condurre l’ospedale ai più alti livelli di efficienza tramite l’adozione di misure di ottimizzazione dell’attività e un attento controllo dei costi.

Questo risultato non è solo un riconoscimento numerico, ma la prova concreta che una gestione oculata e virtuosa può portare a eccellere nel panorama sanitario italiano, a beneficio di tutto il personale e, in ultima analisi, dei cittadini. Per queste ragioni, riteniamo che interrompere un percorso così virtuoso per motivazioni non legate al merito e ai risultati, andrebbe a discapito dell’intero comparto sanitario e, di conseguenza, dei cittadini che ogni giorno si affidano alle nostre cure

Esprimiamo inoltre, i nostri migliori auguri di buon lavoro ai neo-direttori generali nominati dalla Regione Umbria per la conduzione delle aziende sanitarie regionali. La sanità umbra si trova di fronte a sfide cruciali e complesse. Ci auguriamo che le nuove direzioni possano affrontare questi compiti con dedizione, spirito di collaborazione e una visione strategica che metta al centro i bisogni dei cittadini e la valorizzazione del personale. Siamo pronti a instaurare un dialogo costruttivo, convinti che un confronto continuo e trasparente sia la chiave per raggiungere risultati importanti e per garantire un futuro solido e di eccellenza al nostro sistema sanitario.