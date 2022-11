Oasi felina lancia l’appello: «Abbiamo bisogno di aiuto»

L’oasi felina ‘La piccola corte dei miracoli’ di Foligno ha bisogno di aiuto. La gestione – da parte dell’associazione di volontariato ‘U.n.a.’ (Uomo – natura – animali) – di un rifugio che si estende su una superficie di circa 500 metri quadrati e che ospita più di 100 gatti e 1 cane, con l’arrivo dell’inverno e l’aumento delle piogge, manifesta tutta una serie di difficoltà.

Container del 1997

«All’interno dell’area recintata – raccontano i volontari – abbiamo 3 container che sono stati posizionati dopo l’ormai lontano terremoto del 1997. Il più grande dei 3, dove all’interno abbiamo il magazzino con il cibo per gli animali, i frigoriferi per i medicinali e alcune delle cucce dove dormono i gatti, è in condizioni disastrose. Sono circa 10 anni che chiediamo aiuto ovunque, purtroppo entra acqua da tutte le parti e a lungo andare, oltre a bagnare il cibo e le cucce, ha scollato completamente il pavimento e questo diventa pericoloso per noi e per le persone che vengono a trovarci per vistare il rifugio e portarci degli aiuti. Non sappiamo più a chi rivolgerci, speriamo nell’aiuto di qualche anima buona nel trovarne uno che possa sostituirlo e garantire la sicurezza e le cure per i nostri ospiti a quattro zampe».

Una serata di beneficenza

Intanto l’associazione, per raccogliere fondi da destinare al rifugio, ha organizzato un evento in programma sabato 10 dicembre alle 21 all’auditorium Santa Caterina di Foligno. Durante la serata si esibirà la band British night con cover dei Queen e dei Beatles, e il cantautore e attore Ser Angel. Madrina della serata sarà Simona Toni. Ospiti anche la scrittrice Giulia Marcotulli e la pittrice Mara Roscini. Il costo del biglietto è di 10 euro. Per informazioni si può telefonare al 339.3714404, al 349.5185656 o al 389.6987357.