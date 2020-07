Offese e minacce all’ispettore: tensione in carcere a Terni

Un’aggressione, stavolta verbale, ma comunque preoccupante: a denunciare il fatto, accaduto nel carcere di Terni ai danni di un ispettore della polizia penitenziaria, è il sindacato Sappe. Protagonista, un detenuto. «Martedì mattina – spiega il segretario nazionale umbro del Sappe, Fabrizio Bonino – un detenuto di 48 anni, ristretto nel carcere ternano per ricettazione, estorsione ed altro e non nuovo a simili arie di sopraffazione nei confronti di detenuti e personale penitenziario, ha aggredito verbalmente l’ispettore nel pieno esercizio delle sue funzioni. Si è sfiorato il peggio, se non fosse stata per la fermezza dell’addetto che, nonostante tutto, faccia a faccia con il detenuto e pesantemente istigato, non ha ceduto alle provocazioni. L’ispettore – prosegue Bonino – impegnato per l’individuazione di posti da assegnare a cinque nuovi detenuti, è stato avvicinato dal ristretto all’interno del reparto. Agitando le mani come a volerlo colpire alla testa e avvicinandosi petto a petto, lo ha aggredito da subito e in modo pesante e vessatorio, tentando così di intimidirlo mediante minacce. Il sottufficiale, visibilmente scosso e in stato di agitazione, è stato accompagnato in infermeria dopo l’intervento del personale di polizia penitenziaria. Con parametri vitali alterati, è stato posto in osservazione e dimesso con un giorno di prognosi. Un gesto che non può rimanere impunito e si chiede ad alta voce che venga attuata ogni azione penale e disciplinare del caso, valutando l’istituto del trasferimento per ragioni di sicurezza, anche a tutela dello stesso sottufficiale». Donato Capece, segretario generale del Sappe, esprime vicinanza ai colleghi di Terni e denuncia: «Quel che è accaduto ci ricorda per l’ennesima volta quanto sia pericoloso lavorare in un penitenziario. Ogni giorno giungono notizie di aggressioni a donne e uomini del Corpo in servizio negli istituti penitenziari del paese, sempre più contusi, feriti, umiliati e vittime di violenze da parte di una parte di popolazione detenuta che non ha alcuna remora a scagliarsi contro chi in carcere rappresenta lo Stato. Rinnoviamo, alla luce del grave fatto accaduto a Terni, la richiesta di un incontro con i vertici del ministero della Giustizia e dell’amministrazione penitenziaria per affrontare gli eventuali interventi da adottare, come ad esempio proprio le tutele da assicurare al personale in servizio».

