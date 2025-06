Un ‘percorso verde’ pieno di auto e furgoncini, in questi giorni di concomitanza con la manifestazione ‘I love fish’. Automezzi che vanno e vengono. E questo ‘traffico’ non è che vada tanto giù ad alcuni (a diversi) cittadini perugini. Che vorrebbero che quest’area di Perugia, vero ‘polmone verde’, restasse off limits per i mezzi a quattro ruote, come solitamente è.

«In questi giorni – spiega un cittadino – c’è un evento culinario ed è fisiologico che venga consentito il transito per alimentare i chioschi. Il problema, però, è che le auto che vanno e vengono sono davvero tante, troppe, e creano un disagio alle famigliole che portano i figli a spasso, in bici o sui pattini nella zona abitualmente chiusa con una sbarra». Infine, come se non bastasse, le auto vengono lasciate per ore lungo la strada: buone idee per il futuro, per regolamentare e disciplinare questo accesso, sono benvenute.