Oli essenziali e acque aromatiche: un incontro dedicato

Secondo appuntamento, domenica 14 novembre, con ‘Erbe nel monastero’ presso il monastero di San Simeone, a Stroncone. Oggetto dell’incontro sono gli oli essenziali e le acque aromatiche, tecnica della distillazione ed uso clinico. I relatori sono i dottori Leonardo Paoluzzi, Rita Diamanti, Giulio Spaziani e Andrea Stroppiana. L’organizzazione è curata da ‘I Ricostruttori nella preghiera’ e vede in campo l’Istituto superiore di ricerca in medicina tradizionale e antropologica. Per partecipare è necessario il green pass ed anche la pre-iscrizione al numero 348.9016431. L’evento si svolgerà dalle 9.30 del mattino fino alle ore 18.

