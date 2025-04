Domenica 6 aprile ad Umbertide (Perugia) si è svolta la terza edizione delle Olimpiadi di primo soccorso per studenti, manifestazione sostenuta da Croce Rossa Italiana in collaborazione con il Miur, aperta alle classi del IV anno delle scuole superiori dell’Umbria. Erano presenti l’I.T. Franchetti Salviani, I.I.S. Patrizi Baldelli Cavallotti, I.I.S. G. Mazzatinti, I.I.S. Sansi Leonardi Volta, liceo scientifico G. Galilei, liceo classico Frezzi Angela, liceo scientifico G. Alessi, liceo classico e musicale A. Mariotti.

La sfida si è svolta su scenari simulati di primo soccorso per le vie del centro cittadino. Gli studenti partecipanti hanno dato prova di un’ottima preparazione, mettendo in pratica le manovre di primo soccorso apprese durante i mesi di formazione. Alla fine è risultato primo classificato il team del liceo scientifico Galileo Galilei di Terni composto dagli studenti Gloria Andreutti (capo squadra), Alice Paduano, Nicolò Prece, Giulia Corri, Giulia Francesca Boban e Valentino Taulli (soccorritori), accompagnati dalla professoressa Monica Castiglione e dalla preparatrice Cri Luciana Meloni

Il liceo scientifico Galilei di Terni avrà così l’onore di rappresentare lUmbria all’edizione nazionale dell’Olimpiade in programma dal 23 al 25 maggio a Scalea (Cosenza) dove si sfideranno tutte le classi vincitrici delle rispettive Olimpiadi eegionali. Ai giovani soccorritori umbri che hanno dato prova sia di una professionalità veramente encomiabile, sia di una grande serietà e voglia di imparare, vanno i complimenti di tutti i soccorritori della Croce Rossa del comitato di Terni che li hanno formati e un grande in bocca al lupo per l’edizione nazionale.

