Olimpiadi regionali di primo soccorso: trionfano le studentesse del ‘Casagrande-Cesi’

Domenica 30 aprile, nella splendida cornice della cittadina di Gubbio, si sono svolte le olimpiadi regionali di primo soccorso per studenti, manifestazione svolta per la prima volta e realizzata grazie alla collaborazione del Comitato nazionale della Croce Rossa Italiana e del Miur. Al primo posto si sono qualificate le ragazze del IIS tecnico economico e professionale ‘Casagrande-Cesi’ di Terni, indirizzo ottico, unica scuola tra le otto partecipanti della provincia di Terni. Le campionesse sono le giovani studenti Claudia Fantoni, capo squadra, Chiara Fabbrizi, Serena Li Vigni, Erika Musta, Alice Ceccarelli e Michelle Dyrma, soccorritrici che si sono cimentate in prove di soccorso su patologie traumatiche e mediche accompagnate nel percorso dalla dirigente scolastica, vice preside Viviana Altamura, dall’accompagnatrice Elena Sassi e dal responsabile locale della formazione ternana CRI Massimo D’Annibale, classificandosi in cima alla graduatoria. «E’ stata un’esperienza bellissima – racconta il presidente della Croce Rossa di Terni, Roberto Valeriani – sia a livello professionale, sia e soprattutto a livello umano. Le giovani soccorritrici, tra impegni di studio e personali, si sono allenate coadiuvate da tanti volontari CRI con dedizione e serietà, raggiungendo un livello di preparazione eccezionale considerato il breve lasso di tempo avuto a disposizione. Spero – prosegue il presidente – che questo sia il primo appuntamento di una lunga serie di iniziative in questo campo, perché puntare sulla sensibilizzazione dei giovani alla cultura del primo soccorso, dei problemi del sociale e della vicinanza tra le persone, è un passo fondamentale per far crescere la società stessa. Alle nostre campionesse vanno i complimenti e l’affetto, grandissimo, di tutti i volontari CRI. Non faccio fatica – conclude Valeriani – ad ammettere che queste studentesse, con la loro serenità e e gioia di vivere e di imparare, hanno lasciato un segno in tutti noi». Ora le ragazze sono attese il 20 maggio a Roma per l’olimpiade nazionale dove si confronteranno con tutte le scuole vincitrici delle gare delle rispettive regioni.

FOTO