Oltraggio e resistenza riconosciuto e fermato quattro giorni dopo

Avevano fatto scalpore le notizie di assembramenti e risse a Perugia nel fine settimana. Le forze dell’ordine e il Comune avevano comunicato che molti dei presenti erano sfuggiti all’identificazione. E alcuni di loro avevano anche reagito in modo oltraggioso. Ora uno di loro è stato riconosciuto e arrestato.

Assembramenti a Ponte Felcino

Nel pomeriggio di mercoledì 31 marzo – ha comunicato l’ente – la pattuglia della Polizia Locale intervenuta a Ponte Felcino, dove era stato segnalato un assembramento di ragazzi al parco di via Maniconi, ha riconosciuto per la strada il ragazzo che sabato scorso, nel pomeriggio, aveva oltraggiato e fatto resistenza a un agente intervenuto per disperdere un assembramento.

Denunciato

Il giovane, grazie anche alla presenza di Polizia e Carabinieri, è stato fermato e accompagnato presso la stazione dei Carabinieri di Ponte San Giovanni. Qui è stato identificato e denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei minorenni per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale. «L’azione è stata seguita personalmente dal sindaco e dall’assessore alla sicurezza Merli, che ringraziano tutti gli agenti per il subitaneo intervento», recitano una nota.