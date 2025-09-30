Un importante momento di confronto sul tema dell’oncologia pediatrica si terrà a Terni venerdì 3 ottobre alle 16 nella Sala degli Edili. La Lega italiana per la lotta contro i tumori – Associazione provinciale di Terni organizza infatti il convegno ‘La rete oncologica pediatrica in Umbria’, un appuntamento che punta a sensibilizzare e a fare il punto sul percorso di costruzione della rete regionale.

In Umbria, la rete oncologica pediatrica non è ancora formalmente istituita ma risulta già operativa grazie alla sinergia tra pediatri, reparti ospedalieri e specialisti. Un modello che consente di ridurre i tempi di attesa, favorire diagnosi più rapide e garantire cure più vicine alle famiglie umbre, alleggerendo i pesanti disagi di chi vive la malattia di un figlio. Al convegno interverranno Franco Chianelli, fondatore del residence di Perugia che da anni ospita le famiglie di bambini malati, insieme a diversi medici specialisti nelle varie branche dell’oncologia pediatrica, che illustreranno le principali patologie e i percorsi terapeutici con un linguaggio chiaro e accessibile.

L’iniziativa sarà anche un’occasione per rafforzare il dialogo tra le associazioni impegnate nell’infanzia, nel sociale e nella sanità, con l’obiettivo comune di creare una rete sempre più solida di solidarietà e sostegno. «Essere in rete significa diagnosi più veloci, cure più accessibili e meno disagi per chi già affronta una prova durissima», ha detto la presidente della Lilt Terni. «È un impegno che portiamo avanti con determinazione, certi che insieme si può davvero fare la differenza».