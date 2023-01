Operaio di 29 anni muore stroncato da un malore al lavoro

Tragedia nel pomeriggio di lunedì ad Orvieto (Terni), nella zona industriale di Fontanelle di Bardano. Un ragazzo orvietano di appena 29 anni, Andrea Giudicessa, operaio e dipendente di un’azienda operante nel settore elettrico, è morto a seguito di un malore che lo ha colpito senza lasciargli scampo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, gli operatori del 118 compreso l’elisoccorso, i carabinieri e la polizia Locale. I tentativi di salvare la vita al ragazzo si sono purtroppo rivelati inutili. Sia quelli messi in atto dai colleghi di lavoro, che hanno praticato a più riprese il massaggio cardiaco, sia quelli degli operatori sanitari giunti sul posto. L’accaduto è stato portato all’attenzione dell’autorità giudiziaria di Terni per le determinazioni del caso. La notizia ha destato forte sgomento ad Orvieto e in tutto il territorio, dove il 29enne – oltre ai propri cari – aveva tanti amici che gli volevano bene.

