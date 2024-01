Operaio muore travolto dal terreno di uno scavo

Ennesima tragedia sul lavoro in Umbria: è accaduta giovedì mattina a Valfabbrica (Perugia) e a perdere la vita è stato un operaio di poco meno di 50 anni di età. L’uomo, impegnato in lavori di scavo per la posa di alcune tubature del sistema fognario, è stato improvvisamente travolto dal terreno: subito soccorso dagli operatori del 118, è stato trasportato ancora vivo all’ospedale di Perugia ma, purtroppo, non ce l’ha fatta. L’uomo era dipendente di una ditta che aveva preso in appalto l’intervento. Secondo una prima ricostruzione il terreno ai lati dello scavo avrebbe ceduto, precipitando sull’operaio con conseguenze drammatiche. Sull’accaduto sono in corso indagini da parte dei carabinieri e del personale della Usl Umbria 1. In aggiornamento

