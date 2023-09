Operaio punto da un calabrone: salvato dal personale sanitario

Intervento salva vita nella mattinata di giovedì, per un operaio 50enne che a Scheggia (Perugia), in via Masaccio, è stato punto al collo da un calabrone. A riportare la notizia è il quotidiano ‘Il Corriere dell’Umbria‘ con un pezzo a firma di Euro Grilli. L’operaio, che dopo la puntura ha iniziato a sentirsi male a causa dello shock anafilattico, accasciandosi su una panchina, è stato subito soccorso dal collega che stava lavorando con lui lungo la strada e da un infermiere – fortuna ha voluto che il fatto sia accaduto proprio di fronte all’ambulatorio della guardia medica di Scheggia – che hanno prestato le prime cure, unitamente ad un medico sopraggiunto sul posto. Poi gli operarori del 118 lo hanno condotto all’ospedale di Branca dove le ulteriori terapie hanno avuto gli effetti sperati e le condizioni del 50enne – giunto in ‘codice rosso’ al nosocomio di Gubbio-Gualdo Tadino – sono presto migliorate, fino alla decisione di dimetterlo.

