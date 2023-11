Opi Terni: convegno sulla violenza ai danni degli operatori sanitari

LE FOTO

Mercoledì 15 novembre l’Ordine delle professioni infermieristiche di Terni ha organizzato un evento formativo rivolto ai propri iscritti, con la consulenza del formatore Muzio Stornelli che ha intrattenuto la platea della Sala del Camino della Usl Umbria 2 con il convegno dal titolo ‘Possiamo subire violenza, ma attenti alle conseguenze’, incentrato sulla violenza perpetrata ai danni degli operatori sanitari, sempre più abituale, tanto da non costituire oramai più un’eccezione. L’Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie, istituito presso il ministero della Salute, nella relazione relativa all’anno 2022, per quanto riguarda in particolare gli infermieri, ha confermato il sentimento generale, certificando che lavorare nell’area dell’emergenza-urgenza aumenta di oltre due volte la probabilità di subire violenza rispetto a lavorare in area medica e che lavorare nell’area della salute mentale aumenta di oltre quattro volte la probabilità di subire violenza rispetto ad altri contesti, così come lavorare negli istituti penitenziari. In particolare gli operatori della Regione Umbria si sono trovati in più occasioni a fronteggiare situazioni di rischio e a fare fronte a dei veri e propri casi di violenza fisica e psicologica ai propri danni, sia nello svolgimento del loro lavoro in ambito ospedaliero, che nei servizi territoriali. L’aggressione al personale sanitario risulta essere, infatti, l’effetto di una serie di cause, anche importanti, che affondano le radici in diversi contesti, tra cui i modelli organizzativi e alcune mancate risposte che i cittadini patiscono. Il convegno si è incentrato, pertanto, sugli scenari tipici dove accadono le violenze e sulla loro prevenzione che non può prescindere dall’acquisizione, da parte del personale sanitario, delle necessarie competenze per la gestione delle violenza. Si tratta di numeri preoccupanti che rivelano un aumento delle aggressioni, sia verbali che fisiche, nei confronti del personale sanitario, che tuttavia sottostimano la reale portata del problema, stante il grande numero di violenze, forse meno eclatanti, che non vengono denunciate alle autorità. Tutto ciò, come è stato magistralmente rilevato e analizzato dal dottor Stornelli, mina grandemente la salute e il benessere psicofisico del personale sanitario, che mai come ora soffre le conseguenze di condizioni lavorative sempre più complesse e rischiose. L’Opi di Terni è stato particolarmente soddisfatto della positiva accoglienza e della numerosa partecipazione all’evento, in quanto strumento per sensibilizzare le autorità competenti e la popolazione sul difficile contesto lavorativo che i sanitari stanno vivendo, sperando possa contribuire ad un cambiamento dell’approccio dell’utenza verso gli operatori e delle aziende sanitarie verso gli operatori e gli utenti, a beneficio della qualità dei servizi erogati dal Ssn.