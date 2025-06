È stato inaugurato lunedì mattina il nuovo centro comunale di raccolta rifiuti (Ccr) della Valnerina, che servirà i territori di Montefranco, che lo ospita, Arrone, Polino e Ferentillo. Presenti al taglio del nastro il presidente di Asm Terni Spa Gabriele Ghione, l’amministratrice delegata Tiziana Buonfiglio, l’assessore regionale all’ambiente Thomas De Luca, la presidente della seconda commissione consiliare della Regione Letizia Michelini, i sindaci di Montefranco Rachele Taccalozzi, di Ferentillo Elisabetta Cascelli, di Arrone Fabio Di Gioia, di Polino Remigio Venanzi e il rappresentante di Auri Umbria Andrea D’Isanto.

Il Ccr della Valnerina – afferma Asm in una nota – «è il più moderno ed evoluto di tutti i Ccr finora costruiti e rappresenta un tassello fondamentale nella strategia intercomunale per una gestione più sostenibile dei rifiuti. Si tratta di una struttura sicura e facilmente accessibile dove i cittadini possono conferire gratuitamente diverse tipologie di rifiuti». «La realizzazione del Ccr – ha detto l’assessore regionale De Luca – rappresenta un importante traguardo per il territorio della Valnerina e di tutta la regione Umbria. Dobbiamo partire da qui per arrivare al potenziamento della raccolta differenziata, puntando sempre di più a ridurre gli abbandoni abusivi dei rifiuti e a migliorare la qualità della raccolta».

«Questo Ccr – ha affermato l’amministratrice delegata di Asm Tiziana Buonfiglio – frutto della grande sinergia tra i comuni del territorio della Valnerina e l’Auri, si unisce agli altri gestiti da Asm: quattro a Terni, uno a Narni ed uno a Otricoli-Calvi dell’Umbria, per un totale di sette centri. Verrà poi realizzato il quinto Ccr a Terni, in via Corrieri. A quel punto saranno stati realizzati tutti i centri comunali di raccolta previsti nel contratto della gara di piano d’ambito».

«Con l’apertura di questo centro – ha aggiunto il presidente di Asm Gabriele Ghione – compiamo un passo concreto verso la sostenibilità ed il rispetto dell’ambiente. Il Ccr è uno strumento al servizio dei cittadini e del territorio e siamo grati a tutti coloro che si sono spesi per renderlo una realtà significativa». Soddisfatti anche i quattro sindaci dei comuni serviti dal nuovo centro di raccolta che hanno ringraziato Asm per l’impegno ed hanno sottolineato come «dopo dieci anni il Ccr sia diventato una splendida realtà al servizio del territorio. Dopo varie vicissitudini il centro è ora un servizio importante per il territorio della Valnerina e siamo sicuri che sarà un punto di partenza importante per migliorare la qualità della raccolta differenziata».