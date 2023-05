‘Oral cancer day’: più di 200 screening gratuiti a Terni

In occasione dell’avvio della campagna di sensibilizzazione ‘Oral cancer day’, per la prevenzione del carcinoma alla bocca, attiva fino al 17 giugno negli studi dentistici della provincia, domenica in piazza San Francesco a Terni più di 200 screening gratuiti di prevenzione del tumore del cavo orale. Iniziativa promossa dalla sezione Andi di Terni, in collaborazione con la Confraternita della Misericordia. Dalle 10 alle 18 numerosi dentisti volontari di Andi Terni in collaborazione con i volontari dell’Associazione Misericordia guidati dal noto otorino presidente della Misericordia il dottor Santino Rizzo insieme al dottor Roberto Pecci, presidente di Andi sezione di Terni, si sono attivati negli spazi allestiti per l’occasione nella piazza ternana per controllare gratuitamente il cavo orale dei cittadini e verificare la presenza di eventuali segni sospetti di tumore. I controlli di screening gratuiti proseguiranno ora per tutto il mese negli studi dentistici.

L’importanza della prevenzione

L’evento nazionale ‘Oral cancer day’ nato nel 2007 per volere della fondazione Andi Onlus, svoltosi in contemporanea su numerose piazze italiane, aveva l’obiettivo di aumentare la consapevolezza del cittadino sull’importanza della prevenzione e dei checkup dentali, fondamentali per riconoscere e combattere questo tumore che purtroppo è uno tra i più sottovalutati, ma anche tra i più curabili se preso in tempo. Ogni anno si registrano infatti oltre 9 mila nuovi casi, con un tasso di mortalità che – complice anche il periodo pandemico – è aumentato inesorabilmente a causa dell’abbandono delle cure o la diminuzione dei controlli in studio. In questa occasione sono state dunque fornite tutte le informazioni su questa forma tumorale insidiosa e molto diffusa ed effettuate visite di screening a gengive, lingua e tessuti molli della bocca per individuare casi sospetti o conclamati di carcinoma, con l’obiettivo di aumentare sempre più il numero dei casi diagnosticati precocemente e quindi ridurre significativamente la mortalità.