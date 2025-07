Mille ore di lavoro ‘sottratte’ all’azienda sanitaria Usl Umbria 2 fra il 2020 e il 2021, in particolare quelle trascorse in auto durante i tragitti casa-ospedale – e regolarmente retribuite – che lo hanno fatto finire di fronte alla Corte dei Conti dell’Umbria. Il medico, già in servizio presso la struttura complessa di radiologia e radioterapia dell’ospedale ‘San Matteo degli Infermi’ di Spoleto, dovrà risarcire l’azienda sanitaria con poco meno di 70 mila euro, a seguito del rito abbreviato ammesso dai giudici contabili umbri.

Il danno erariale contestato dalla magistratura contabile ammontava a 111.451 euro, esito dell’indagine condotta dalla Guardia di Finanza di Spoleto secondo cui, attraverso l’utilizzo improprio del badge elettronico, il professionista avrebbe fatto figurare come ore di missione – per spostamenti fra le sedi di lavoro di Spoleto, Norcia, Cascia e Foligno – anche il tempo trascorso in auto, ad inizio e fine giornata, per compiere il percorso fra la propria abitazione (risiede a Terni) e il luogo di lavoro previsto. L’ammontare di ore retribuite, ma per la procura contabile non spettanti, era di circa mille ore.

Se il procedimento penale si è concluso con l’archiviazione della posizione del medico, quello disciplinare interno alla Usl2 – riporta ‘Il Messaggero Umbria‘ in un articolo di M. Egle Priolo – lo aveva visto sospeso per dieci giorni dal servizio. La contestazione del danno erariale risale al settembre del 2024 e, sempre come riporta ‘Il Messaggero‘, il medico ha presentato istanza di ammissione al rito abbreviato attraverso gli avvocati Marco Cavallari, Francesco Ciacciolini e Gaetano Catapano. Rito che ha portato il professionista a versare alla Usl2, lo scorso marzo, 69.657 euro per chiudere definitivamente la partita con la giustizia contabile.