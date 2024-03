Orvieto: 60enne a giudizio per violenza sessuale su minorenni

Il tribunale di Terni ha rinviato a giudizio un 60enne di Orvieto per violenza sessuale nei confronti di un minorenne. Le indagini sono state condotte dalla polizia di Stato orvietana – in particolare dalla squadra anticrimine – dopo la segnalazione giunta alla fine del mese di giugno del 2023. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il 60enne avrebbe avvicinato il minore in un giardino pubblico di Orvieto e, dopo avergli rivolto alcune domande personali, avrebbe iniziato a palpeggiarlo nelle parti intime, facendogli proposte a sfondo sessuale. Il ragazzo si è subito allontanato e poi, accompagnato da un adulto, ha raggiunto gli uffici della polizia di Stato per denunciare l’accaduto. Una volta identificato, l’uomo è stato denunciato alla procura di Terni al termine di un’indagine delicata che ha portato gli investigatori a documentare ulteriori tentativi di molestie sessuali da parte del 60enne nei confronti di altri giovani minorenni. Il rinvio a giudizio da parte del gup di Terni è arrivato nei giorni scorsi.

Condividi questo articolo su