Orvieto, antico ponte dell’acquedotto danneggiato da mezzo pesante: strada chiusa

Danni significativi, lunedì mattina, per l’antico ponte dell’acquedotto in strada dell’Arcone, ad Orvieto (Terni). Il braccio di un escavatore trasportato su mezzo pesante, ha urtato le travi di rinforzo posizionate anni fa dopo un incidente analogo. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito e nessun mezzo è rimasto coinvolto, ma i danni sono significativi. La strada sottostante è stata chiusa e ci resterà fino al totale ripristino delle condizioni di sicurezza del ponte, su cui sono in corso verifiche. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco orvietani, gli agenti della polizia Locale e del commissariato.

L’ordinanza della Provincia

Da palazzo Bazzani è stata emessa un’ordinanza di chiusura specifica con sospensione temporanea del provvedimento riguardante la SP56, «dove è stato ripristinato il doppio senso di marcia per mezzi con massa superiore a cinque tonnellate. La misura resterà in vigore fino al ricostituzione delle condizioni di sicurezza sulla SP42».