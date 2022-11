Orvieto, autista di uno scuolabus manda in fumo il piano di due ladri

Si è accorto che stavano facendo qualcosa di anomalo e senza pensarci troppo ha allertato le forze dell’ordine, consentendo di bloccarli. Un autista di una scuolabus di Orvieto ha mandato in fumo il piano di due ladri: il fatto è accaduto all’altezza di piazza della Pace.

Bloccati

Giovedì pomeriggio i due ragazzi in bici – giovani, uno italiano e l’altro romeno con precedenti – sono stati notati mentre erano in azione all’interno di un’auto. L’autista si è fermato e ha chiamato le forze dell’ordine: grazie alla descrizione dell’uomo e alla dash-cam del mezzo sono riusciti a rintracciarli e portarli in caserma. Polizia Locale e carabinieri sul posto: trovati in loro possesso due cellulari che erano stati rubati in precedenza.