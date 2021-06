Principio d’incendio al castello di Prodo: una persona ustionata

Intervento – tuttora in corso – al Castello di Prodo nel primo pomeriggio di venerdì per i vigili del fuoco di Orvieto. A creare problemi è stato un principio d’incendio nella cucina: immediata l’azione degli uomini del 115 per evitare guai di maggior entità. Dalle prime indicazioni le fiamme sarebbero partite da una friggitrice, per poi raggiungere la parte soprastante il soffitto in legno e alcune bombole di gas. Gli operatori del 118 hanno soccorso una persona a causa di lievi ustioni. Nessun problema per i locali della struttura.

