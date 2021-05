Esce per giro in bici e sparisce: minorenne ritrovato dalla polizia

Storia a lieto fine quella di una famiglia orvietana in ansia per la scomparsa del figlio minorenne avvenuta nel pomeriggio di domenica. Grazie all’intervento della polizia di Stato il giovane è stato trovato in poco tempo e affidato ai genitori: era uscito per fare un giro in bici insieme alla madre, poi lo sviluppo inatteso.

L’allarme

I due sono usciti nella zona di Ciconia – nuova variante – e ad un certo punto si sono persi di vista. Nessuna traccia del giovane e la madre, in pensiero, ha chiamato il marito per far scattare le ricerche, anche con l’aiuto dei passanti. Trascorse due ore senza esito positivo i genitori hanno deciso di contattare il commissariato di Orvieto e la Volante si è subito attivata: dopo venti minuti lo hanno avvistato mentre camminava in strada del Piano. Il minorenne ha spiegato agli agenti che aveva deciso comunque di proseguire la passeggiata anche senza la madre. Il pomeriggio di ansia si è concluso con la ‘riconsegna’ ai familiari.