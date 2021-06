Intervento nel primo pomeriggio di martedì per i vigili del fuoco lungo l’autostrada A1, all’altezza dell’area di servizio Tevere a sud di Orvieto. Il 115 si è attivato per l’incendio che ha coinvolto lo spartitraffico: «Raccomandiamo – il consiglio – agli automobilisti di porre massima attenzione nel percorrere i tratti di autostrada coinvolti in quanto le squadre dei Vvf operano senza chiudere al traffico le corsie al fine di non aggravare ulteriormente la circolazione».

Condividi questo articolo su