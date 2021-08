Orvieto, incidente a Sferracavallo: 42enne perde la vita

Grave incidente stradale nel primo pomeriggio di sabato – intorno alle ore 14.15 – nella frazione orvietana di Sferracavallo, in strada del Piano, nei pressi di strada della Patarina e di via Clitunno. Un uomo di 42 anni, Stefano Cossu, ha perso la vita dopo essere finito fuori strada con la propria autovettura. Soccorso dai vigili del fuoco di Orvieto (Terni), che lo hanno estratto dalle lamiere del veicolo e consegnato alle cure degli operatori del 118, il 42enne è purtroppo deceduto durante il trasporto in ospedale a causa delle gravissime lesioni riportate nell’impatto. Sull’accaduto sono in corso indagini da parte dei carabinieri della Compagnia di Orvieto per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente stradale. Stefano Cossu lascia il figlio, la compagna ed i familiari. La camera ardente è stata allestita presso l’ospedale di Orvieto e i funerali – con il nulla osta concesso a stretto giro dalla procura di Terni – si terranno lunedì 30 agosto, alle ore 16, nella chiesa parrocchiale di Sferracavallo.

Condividi questo articolo su