Riceviamo e pubblichiamo la lettera di una cittadina che ringrazia il personale dell’ospedale Usl2 ‘Santa Maria della Stella’ di Orvieto. Di seguito la missiva.

C’è un libro di qualche anno fa, di Fabrizio Benedetti, dal titolo ‘La speranza è un farmaco’, dove spiega come le parole possano aiutare a vincere la malattia e come le parole possano sostenere e rigenerare le energie di un familiare. Questo ‘farmaco’ la mia famiglia l’ha trovato nel dottor Massimo Buononato e nella sua squadra. Il dottor Buononato, con la sua professionalità e con i suoi, studiati, semplici termini, ci ha condotti per mano in giorni di apprensione e timore. E come non ringraziare, nella fase ‘pre’ e ‘post’ operatoria, tutto il reparto di chirurgia dell’ospedale ‘Santa Maria della Stella’ di Orvieto con tutti i suoi operatori che, con serietà e competenza, tra tanti scampanellii, non mancavano mai e con tanto, sempre, di sorriso. Realtà, queste, sempre più rare.