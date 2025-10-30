di Giovanni Cardarello

La sanità nel territorio di Orvieto è pronta a voltare pagina e a potenziarsi. La conferma arriva da una nota della Regione Umbria e dell’azienda Usl Umbria 2 nella quale viene «confermato l’impegno congiunto per rafforzare i servizi ospedalieri e territoriali dell’Orvietano». Una scelta resasi necessaria per rispondere alle sempre più crescenti esigenze di cura della popolazione locale. L’obiettivo è chiaro: incrementare l’efficacia e l’efficienza di tutte le strutture sanitarie locali, a partire dell’ospedale ‘Santa Maria della Stella’.

Il primo passo concreto è il rinforzo del personale. In questo contesto, infatti, è stato chiarito che sono in arrivo medici e specialisti. L’azienda Usl Umbria 2, infatti, ha già dato il via a un importante piano di assunzioni per coprire le necessità di organico tanto del nosocomio di Orvieto, quanto quelle della sanità territoriale. A tal proposito, spiega ancora la nota, sono già in corso bandi, parte dei quali già espletati, per l’ingresso di medici, infermieri, ostetriche, biologi e tecnici di laboratorio. Questi professionisti andranno a rinforzare reparti chiave come medicina d’urgenza, urologia, ostetricia e ginecologia e il laboratorio analisi e trasfusionale. Da registrare che per chirurgia è in elaborazione un concorso per l’assunzione di medici a tempo indeterminato. Ma non finisce qui.

La nota della Usl Umbria 2 sottolinea anche che, nonostante l’ormai prossimo trasferimento del dottor Andrea Mazza, trasferimento che ha alimentato un aspro dibattito a Orvieto, l’azienda sanitaria non prevede nessun ridimensionamento delle attività di cardiologia. Tanto che dal prossimo 16 novembre la direzione della struttura sarà affidata al dottor Marco Testa. Si tratta di uno stimato professionista, proveniente dall’azienda ospedaliera ‘Sant’Andrea’ di Roma. Testa avrà l’incarico, tra le altre cose, di potenziare le attività e di innalzare gli standard qualitativi del reparto. Ma il piano di potenziamento della sanità dell’Orvietano non riguarda solo il personale, ma anche la tecnologia e l’organizzazione dei servizi. La nota della Usl Umbria 2 ne definisce i contorni.

A breve il laboratorio analisi e il servizio immunotrasfusionale adotteranno il nuovo sistema informatizzato regionale. Un’innovazione che permetterà di usufruire di un’unica piattaforma regionale per il ritiro dei referti. La piattaforma sarà accessibile tanto da pc quanto da smartphone e permetterà di superare i diversi portali aziendali. Una scelta che garantisce maggiore rapidità nella ricezione dei risultati ed un livello di sicurezza e di protezione del dato più alta e certa. Ed è in questa ottica che vanno innestate le recenti dotazioni per l’ospedale ‘Santa Maria della Stella’ di apparecchiature di ultima generazione come la risonanza magnetica e il tomografo computerizzato (Tc).

A livello organizzativo, invece, nella nota di Regione e Usl2 spicca l’attivazione, prevista a breve, di un ‘fast track’ pediatrico al pronto soccorso. Questo percorso differenziato è stato pensato per i bambini con patologie a bassa complessità. In sostanza verranno indirizzati rapidamente, sin dal triage, a un’area dedicata della pediatria per una presa in carico specialistica immediata. Di grande rilievo, infine, gli interventi previsti per la sanità territoriale e per le infrastrutture.

Nel primo caso saranno assunti nuovi professionisti nei settori di geriatria e ambulatorio per i disturbi cognitivi (il distretto è un centro di riferimento regionale per la diagnosi precoce delle demenze), di neuropsicologia e psichiatria e di specialistica ambulatoriale come cardiologia, oculistica e diabetologia e altre discipline. Verranno inoltre potenziati servizi già di eccellenza come la pneumologia, con visite aggiuntive per abbattere le liste d’attesa, e vulnologia, il trattamento di lesioni cutanee e ulcere oltre a un rafforzamento dell’assistenza domiciliare integrata (Adi).

Nel secondo caso sono previsti investimenti per complessivi 20.199.000 euro, così suddivisi. Miglioramento sismico del presidio ospedaliero 7.348.000 euro. Realizzazione dell’ospedale di comunità e la casa di comunità, che vedranno la luce entro il 31 marzo 2026, rispettivamente 4.443.000 e 3.275.000 euro. La casa di comunità di Fabro 745.000 euro. L’adeguamento di sei posti letto di area medica all’attività di semintensiva e l’ampliamento dei posti di terapia intensiva per complessivi 273.000 euro. E da ultimo, ma non certo per importanza, l’intervento di ampliamento e qualificazione del pronto soccorso, finanziato per intero dal bilancio aziendale per oltre 4.115.000 euro.