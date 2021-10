Orvieto, Luciano Lappa saluta dopo quasi 41 anni di servizio

Si è svolta sabato presso il comando legione carabinieri Umbria alla presenza del comandante, Generale di brigata Antonio Bandiera, la cerimonia di saluto del comandante del nucleo operativo e radiomobile dei carabinieri di Orvieto, maggiore Luciano Lappa, che ha lasciato il servizio attivo nell’Arma dei carabinieri dopo quasi 41 anni di vita militare.

Una carriera prestigiosa

L’ufficiale nel corso della sua lunga carriera ha ricoperto l’incarico di comandante in sede vacante della Compagnia carabinieri di Orvieto, delle stazioni carabinieri di Orvieto e di Orvieto Scalo. Costituiscono gratificante attestazione i numerosi riconoscimenti a lui tributati nel corso della carriera, tra i quali spiccano un encomio, tre elogi, la medaglia mauriziana, la medaglia d’argento al merito di lungo comando, la croce d’oro con stelletta per anzianità di servizio, l’onorificenza di cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica italiana, le croci commemorative per le missioni di pace e di cooperazione internazionale in Kosovo ed in Georgia, le medaglie Nato e dell’Unione Europea per le operazioni relative ai Balcani, nonché la medaglia commemorativa per aver partecipato alle operazioni di soccorso in occasione di pubbliche calamità. Il maggiore Lappa ha ricevuto gli auguri del comandante generale dell’Arma dei carabinieri e della legione carabinieri Umbria, del comandante provinciale e dei suoi collaboratori. Legittima la soddisfazione del maggiore Lappa che corona così una lunga e prestigiosa carriera, quasi interamente vissuta in reparti e circostanze operative.

Il nuovo comandante

Al suo posto ha preso servizio il sottotenente Carlo Sivoccia, salernitano classe 1973, sposato con due figli di 21 e 16 anni. Arruolato nell’Arma dei carabinieri nel 1992, come primo incarico ricopre il ruolo di istruttore presso la scuola sottufficiali di Velletri per essere poi destinato a diversi incarichi operativi tra Fiano Romano, Ponzano Romano e Monterotondo. Nel 2020 frequenta il corso di formazione presso la scuola ufficiali di Roma e, con il nuovo grado di sottotenente, approda oggi alla Compagnia carabinieri di Orvieto per ricoprire l’incarico di comandante del nucleo operativo e radiomobile. È laureato in scienze dell’amministrazione presso l’università di Siena. Nel corso della sua carriera, oltre ad aver ricevuto da parte dei superiori svariati encomi per operazioni di servizio, è insignito di una medaglia di bronzo al valore civile nonché dell’onorificenza di cavaliere della Repubblica italiana.