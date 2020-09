Minacce e botte alla moglie: denunciato

Botte, minacce e vessazioni psicologiche costanti. Poi l’apice con un calcio in pieno volto e la richiesta di aiuto dalla polizia di Stato di Orvieto: un 60enne è stato denunciato per lesioni personali e maltrattamenti in famiglia dopo la denuncia della moglie.

L’sos

La donna, 50enne, è stata soccorsa dagli operatori sanitari del 118 in seguito all’intervento della squadra Volante e subito dopo ha sporto denuncia per far terminare l’incubo che stava vivendo. La squadra Anticrimine ha avviato le indagini coordinate dal sostituto procuratore della Repubblica di Terni, Camilla Coraggio: immediati i riscontri rispetto alle dichiarazioni della vittima, con diversi episodi di violenza messi in atto dal marito nel corso del tempo.

L’ordinanza

Il gip ha accolta la misura cautelare richiesta dalla Coraggio per evitare il reiterarsi dei comportamenti dell’uomo. L’ordinanza è stata eseguita venerdì: la 50enne vive ora in una struttura protetta lontana dal marito, mentre a quest’ultimo è stato imposto il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla moglie.