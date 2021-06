Orvieto, olio su strada contro i centauri: scatta l’indagine

Un’anomala presenza di olio minerale lungo la ‘Castellana’ – ss79 bis – all’uscita di due curve con direzione di marcia opposta. Una segnalazione che ha fatto scattare l’indagine della polizia Stradale di Orvieto: c’è l’ipotesi di uno sversamento doloso.

Turismo motociclistico e lamentele



Lungo la strada in questione di recente è ripreso il turismo motociclistico per via del bel tempo, con i centauri – sottolinea la Stradale orvietana – «che si divertono a percorrerla a velocità elevata creando timore negli altri utenti della strada per la pericolosità delle loro condotte di guida». Diverse le lamentele arrivate in tal senso alle forze dell’ordine, con richiesta di intervento per migliorare la situazione.

Le multe e la scoperta

Negli ultimi giorni – in azione polizia Stradale, carabinieri, guardia di finanza e polizia Locale – le forze dell’ordine si sono mosse contravvenzionando diversi centauri, ricevendo il plauso dei residenti. Ma tra il 1° e il 2 giugno scorso c’è stata una scoperta che ha fatto scattare l’allarme: «In due punti poco distanti tra loro ma con direttrice di marcia opposta, è stata rilevata la presenza di copioso olio minerale che, verosimilmente, per la sua area fortemente circoscritta e per la strana collocazione proprio all’uscita di due curve, fa ipotizzare uno sversamento doloso forse proprio per far desistere i motociclisti dalle loro scorribande». La polizia Stradale di Orvieto ha aperto un’indagine ed inviato un’informativa alla procura della Repubblica di Terni: si possono configurare reati molto gravi. Già eseguiti i rilievi del caso.